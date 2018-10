× Erweitern Focke Museum Experiment Moderne. Bremen nach 1918 Modell der "Bremen"

Am Morgen des 15. November 1918 wurde am Bremer Rathaus die rote Fahne gehisst − das Symbol der revolutionären Arbeiter- und Soldatenräte. Nur wenige Tage nachdem in Kiel eine Meuterei der kaiserlichen Hochseeflotte ausgebrochen war, hatte die Revolutionsbewegung, die sich gegen Obrigkeitsstaatlichkeit und Krieg richtete, das gesamte Reich erfasst. In Bremen begann ein Ringen um die Herrschaft.

Diese Zeit, in der sich die Moderne mit all ihren Ambivalenzen in der Stadt durchsetzte, beleuchtet das Focke- Museum in seiner neuen Epochenausstellung „Experiment Moderne. Bremen nach 1918“ bis zum 2. Juni 2019.

"Aus Anlass des 100. Jahrestages der Novemberrevolution von 1918 zeichnet das Focke-Museum in einer großen Ausstellung ein spannungsgeladenes und facettenreiches Bild bewegter Bremer Geschichte und macht erneut eine prägende Umbruchzeit sinnlich erfahrbar“, so Direktorin Dr. Frauke von der Haar.

Bereits im Foyer werden die Besucherinnen und Besucher auf die Sonderausstellung eingestimmt. Der Kleinstwagen Goliath Pionier von 1932 wurde nach der Wirtschaftskrise von 1929 für eine wenig betuchte Käuferschicht in den Hansa-Lloyd- und Goliath-Werken Borgward & Tecklenborg produziert. Auf dem Weg in die Ausstellungsräume wird die Ausgangslage, in der sich Deutschland 1918 nach der Niederlage des Deutschen Reiches und der Endphase des Ersten Weltkriegs befindet, anschaulich aufgezeigt. Im Sonderausstellungsraum angekommen teilt sich die Ausstellung in drei Zeitabschnitte:

Familien mit Kindern ab acht Jahren bietet das Museum ein Mitmachheft an. Zusammen mit den fiktiven Geschwistern Frieda und Franz gehen sie in der Ausstellung auf Entdeckungsreise und müssen einige Rätsel lösen. Für jede gelöste Aufgabe dürfen sie einen Sticker ins Heft kleben. So erfahren Kinder spielerisch, was es bedeutete, als Kind die turbulenten 1920er-Jahre in Bremen mitzuerleben. Das Mitmachheft ist für 1 € an der Kasse erhältlich.

Ergänzend gibt es Museumsgespräche, Familienführungen und ein museumspädagogisches Angebot für Schulen.

Übrigens: Kinder, Jugendliche und Schulklassen zahlen keinen Eintritt und Dienstags ab 19 Uhr heißt es auch für Erwachsene „Eintritt frei“ im Focke-Museum.