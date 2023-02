Ferne Welten und unbekannte Orte können so nah sein: Einfach die Brille aufsetzen und schon ist man da. Was nach Science Fiction klingt ist tatsächlich möglich – und zwar mit dem inklusiven Virtual Reality-Projekt „Explore! Virtuelle Welten für alle“, das der Martinsclub Bremen e. V. und das Deutsche Rote Kreuz für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren in Vegesack organisieren.

Mit den speziellen VR-Brillen haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, unabhängig von einer körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigung, "fremde Welten zu erkunden und beispielsweise ins Universum oder auf den Meeresgrund zu reisen – nur eben virtuell, ohne wirklich vor Ort zu sein“, erklärt Organisator Marco Bianchi vom Martinsclub.

Es gehe darum, die Erde und das Universum aus virtueller Perspektive zu erkunden. Dabei erwerben die Teilnehmenden digitale und mediale Kompetenzen. Dieses Projekt sei wie Welt- und Umweltkunde, nur eben mit modernster Technik und angepasst an die heutigen Bedürfnisse und Interessen junger Menschen, so Bianchi weiter.

Das Projekt findet an jedem zweiten Freitag von 15 bis 17 Uhr statt. Treffpunkte sind abwechselnd das Freizi Alt-Aumund und das Martinsclub-Quartierszentrum.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen werden wahlweise telefonisch oder per E-Mail entgegengenommen.