Explore Science 2021

Seit 2006 veranstaltet die Klaus Tschira Stiftung jährlich die naturwissenschaftlichen Erlebnistage im Luisenpark Mannheim, seit 2018 auch in Bremen. Zahlreiche Mitmachangebote, Wettbewerbe, Workshops, Vorträge, Science-Shows und interaktive Ausstellungen laden Jung und Alt zu einem wechselnden naturwissenschaftlichen Thema zum Forschen und Ausprobieren ein, bei denen Kinder und Jugendliche naturwissenschaftliche Phänomene selbst entdecken und Schüler:innen von Schüler:innen lernen können.

Nachdem die naturwissenschaftlichen Erlebnistage im Bürgerpark Bremen im letzten Jahr ausfallen mussten, drücken jetzt alle die Daumen für den 16. bis 18. September. Dieses Jahr dreht sich im Bürgerpark alles um das Thema Chemie. An den Mitmachstationen wird chemischen Fragestellungen auf den Grund gegangen: Was passiert, wenn Permafrost taut? Warum fließt auf dem Mars kein flüssiges Wasser? Neben den zahlreichen interaktiven Angeboten ist auch ein Bühnenprogramm mit Experimentalvorträgen, Science-Shows und einem naturwissenschaftlichen Kindertheater geplant.

Besucher:innen können sich bis zum 10. September 2021 für kostenlose Eintrittskarten unter www.explore-science.info/bremen/anmeldung.php online registrieren.

Zusätzlich können sich Kindergärten und Schulen für die Workshops anmelden und dort Wissenschaft hautnah erleben. Insgesamt acht Workshops stehen zur Auswahl: Es können Steine auf ihre Bestandteile untersucht werden, Medienschaffende erklären, was Radio mit Chemie zu tun hat und Kinder können Minerale basteln. Die Workshops werden am Donnerstag, 16. September, und Freitag, 17. September, angeboten. Auch für die Workshops ist der Anmeldeschluss am 10. September 2021 und die Teilnahme kostenfrei.

Im Explore Science-Experimentierheft werden außerdem zwölf Experimente zum Ausprobieren für zu Hause vorgestellt. Das Heft gibt es hier kostenfrei zum Download. Kindergärten und Schulen können die Hefte auch kostenfrei unter kontakt@explore-science.info in gedruckter Form bestellen – solange der Vorrat reicht.