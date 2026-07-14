Im Erfindungsreich des Zauberdrachen

Marcusbrunnen im Bürgerpark Bremen

Vom 10. bis 12. September 2026 wird der Bremer Bürgerpark zum größten Open-Air-Labor des Nordens. Bei Explore Science – den MINT-Erlebnistagen der Klaus Tschira Stiftung – dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema „Erfindungen & Entdeckungen“. Das Konzept verzichtet auf graue Theorie: Hier wird angefasst, ausprobiert und begriffen.

Mit dem spannenden MINT-Theaterstück "Im Erfindungsreich des Zauberdrachen" weckt die Theatergruppe ACTeFact spielerisch Forscherneugier. Die jungen Zuschauer:innen werden aktiv eingebunden und lösen Rätsel, um dem Zauberdrachen zu helfen; konzipiert für Kindergärten und die Klassenstufen 1 bis 4. 

Zum vollständigen Programm.

Alle Angebote und der Eintritt sind kostenfrei. Für den Besuch ist keine Anmeldung notwendig, alle Besucher:innen können einfach vorbeikommen und an den Mitmachstationen experimentieren. 

Info

Dies & Das, Kostenfrei, Theater & Tanz
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