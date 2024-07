Fabelhaft Jazz für Kids

× Erweitern © Martina Buchholz Fabelhaft

Wie klingt eigentlich ein Krokodil mit Maulsperre, was macht ein Koala, der nicht immer nur fressen will und was wäre, wenn die Welt voller Gummibärchen wäre? Mit eigenen deutschsprachigen Songs zu Themen wie diesen lässt die Band Fabelhaft ihre Zuhörer:innen erleben, wie jung und frisch Jazzmusik ist und wie viel Spaß sie den Musiker:innen und Zuhörer:innen bringt. Nach der erfolgreichen Veröffentlichung des Songs „Gummibärchen“ im Mai bietet sich nun im Kulturhaus Müller die Gelegenheit, die Band live zu erleben und das Release zu feiern. Das Open-Air Kinder- und Familienkonzert eignet sich für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren.

Mit auf der Bühne werden Kinder der Privatschule Spascher Sand sein.

Um 14:30 Uhr gibt es Kaffee, Kakao und Butterkuchen; das Konzert startet um 15 Uhr.

Der Eintritt kostet 5 Euro.