Fabulus-Tage

Ritter Rost ist ausgezogen, Zauberer Fabulus und seine Eule Gloria sind die neuen Helden im Magic Park Verden und stellen sich an einem besonderen Wochenende vor: An zwei Tagen voller Abenteuer können Besucher:innen mit ihnen auf eine spannende Schnitzeljagd gehen, per interaktiver Karte den Park erkunden und an aufregenden Spielstationen jede Menge knifflige Aufgaben meistern.

Als besonderes Highlight warten ein exklusives Meet & Greet mit Fabulus und eine Urkunde auf alle erfolgreichen Schnitzeljäger:innen.

Am Sonntag findet parallel der Waldflohmarkt (Eintritt kostenfrei) mit Kinderkleidung, Spielzeug und Antiquitäten statt.

Der Eintritt zu den Fabulus-Tagen ist im regulären Parkeintritt von 19,50 Euro (ab 3 Jahre) enthalten.