Fachtag: Der Mensch und seine Daten

Bei jedem digitalen Schritt hinterlassen wir eine riesige Datenspur und Algorithmen beeinflussen unser Kaufverhalten und entscheiden über unsere Kreditwürdigeit.

Wie viel Ethik in der künstlichen Intelligenz steckt und wo die Grenzen zu setzen sind, wollen die Landeszentrale für politische Bildung und das ServiceBureau Jugendinformation bei einem Fachtag am 26. November 2020 herausfinden, zu dem Lehrende, Pädagogïnnen und andere Interessierte eingeladen sind.

Ob wir unser Smartphone nach einer Wegbeschreibung fragen, mit anderen per Messenger kommunizieren oder eine Reise online buchen: All unsere digitalen Schritte addieren sich zu einer riesigen Datenspur. Basierend auf unserem Nutzungsverhalten werden Vorannahmen über unser künftiges Verhalten getroffen, anhand unserer Daten werden wir eingeschätzt und bewertet. Wir erhalten personalisierte Inhalte, die unsere (politische) Meinungsbildung beeinflussen sollen. Algorithmen beeinflussen juristische Prognosen und finden bereits jetzt breiten Einsatz in der Gesundheitsversorgung. Immer mehr Entscheidungen und Arbeitsabläufe werden automatisiert, ohne dass wir die Kriterien nachvollziehen können. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft?

In verschiedenen Vorträgen und Workshops werden die Themen Big Data, Algorithmen und Smart City diskutiert und mit medienpädagogischen und politisch-bildnerischen Methoden spielerisch und praxisorientiert aufgegriffen und die Frage nach den Chancen und Risiken beantwortet.

Der Fachtag findet am 26. November 2020 von 10 bis 16 Uhr online über Zoom statt. Die Anmeldung sollte bis zum 23.11.2020 per E-Mail an medien@jugendinfo.de erfolgen. Die Teilnahme ist kostenlos.

