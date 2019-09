× Erweitern © Hafenmuseum Speicher XI Fadenwerk

Was lässt sich aus einem Wollknäuel alles gestalten? Was hat das mit Mode und uns selbst zu tun? Wie wollen wir uns kleiden? Wie sieht die Mode der Zukunft aus?

Inspiriert von der aktuellen Ausstellung Use-less haben Bremer Schülerinnen und Schüler eigene Upcycling-Objekte entwickelt. Ihre Ideen zum Thema "Slow Fashion!" in Kooperation mit dem Projekt „Eine Welt in der Schule“ zeigen sie in dieser Sonderausstellung bis zum 17. November.