Fahrrad fitmachen

× Erweitern © KlimaWerkStadt Fahrradworkshop

In der KlimaWerkstatt gehen Kinder ab 6 Jahren auf eine praktische und spannende Reise rund ums Fahrrad. Im Frühlingsfit-Fahrrad-Workshop lernen die jungen Teilnehmer:innen, wie sie ihre Fahrräder für den Frühling fit machen: Kette putzen und fetten, Reifen aufpumpen und kleine Reparaturen selbst erledigen. Dabei können Kinder handwerklich aktiv werden und spielerisch Verantwortung für ihr eigenes Fahrrad übernehmen.

Während die Kinder werkeln, können sich die Eltern auf dem Flohmarkt bei Kaffee und Kuchen eine entspannte Auszeit gönnen. Die Teilnahme am Workshop kostet je nach Selbsteinschätzung 5, 10 oder 15 Euro. Eine Anmeldung per E-Mail sichert den Platz für alle Teilnehmenden.