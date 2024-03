Fahrradaktionstag

× Erweitern © Jan Rathke/WFB FahrradJA 2024

Im Rahmen vom Bremer "FahrradJA 2024" erwartet Kinder und Erwachsene an diesem Vormittag in der Vahr ein buntes Programm rund ums Fahrrad. Interessierte lernen, wie sie kleine Reparaturen am eigenen Fahrrad selbst durchführen können und erhalten viele praktische Tipps zur Fahrradpflege.

Auf einem Parcours können Kinder ihre Fahrsicherheit mit dem Fahrrad beweisen. Der Kontaktpolizist wird vor Ort sein und eine Fahrradregistrierungen durchführen. Bitte das eigene Fahrrad mitbringen!

Die Veranstaltung in Kooperation mit der Sozialdiakonie der Heilig-Geist-Kirche, dem Familien- und Quartierszentrum Neue Vahr Nord e.V. und der Jugendhilfe und Soziale Arbeit gGmbH ist kostenfrei.