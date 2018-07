× Erweitern Foto: bremenports GmbH & Co. KG Fahrradtag im Naturschutzgebiet

Wer gerne Fahrrad in schöner Natur fährt, sollte sich diesen Sonntag freihalten. Hier heißt es wieder: „Ab aufs Rad und die Geheimnisse der Luneplate entdecken.“ Bremenports bietet die Gelegenheit, sich im größten Naturschutzgebiet des Landes Bremen unter fachlicher Begleitung zu informieren und zugleich mit der Familie unterhaltsame Stunden bei zahlreichen Aktivitäten zu verbringen. Auf der Luneplate befindet sich heute ein 1.400 Hektar großer Lebens- und Rückzugsraum für seltene Tier- und Pflanzenarten – mit Wattflächen, Marschgrünland und Tidepolder. Als ökologischer Ausgleich für Hafenbauaktivitäten hat Bremenports dort ein Vogelschutzgebiet von europaweiter Bedeutung geschaffen.

Auf die Besucher wartet an diesem Sonntag ein vielfältiges Programm: An vier Stationen empfangen fachkundige Guides große und kleine Naturfreunde und an der Station eins, der alten Hofstelle befindet sich ein Festzelt mit Imbiss- und Getränkeständen. Hier gibt es Kinderanimation, Infostände von Naturschutzorganisationen und Fahrradregistrierung der Polizei Bremerhaven (nur mit Identitäts- und Eigentumsnachweis). Zudem besteht die Möglichkeit Taufpate für Wasserbüffelbabys zu werden. An der Station 3, dem Sturmflutsperrwerk erwartet die Besucher ein Segway-Parcours und eine Halfpipe.

Für die Anfahrt zur Luneplate wird Bremenports einen Bus-Shuttleservice anbieten.