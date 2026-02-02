Fahrradteile-Tausch

Jeden zweiten Monat wird in der Klimazone getauscht, um nachhaltiges Miteinander und eine neue Art der Gemeinschaftsökonomie zu fördern. Anlässlich der Europäischen Woche der Mobilität steht die diesmonatige Tauschbörse ganz im Zeichen des nachhaltigen (Rad-)verkehrs.

Getauscht wird alles rund um Bremens nachhaltigstes Fortbewegungsmittel: Luftpumpen, Sattelbezüge, Schlösser, Körbe, Handyhalterungen und weitere Fahrradausstattung und Ersatzteile. Bitte bringt keine kaputten Teile mit!

Es gilt wie immer: Es wird offen getauscht. Jede:r bringt bis zu fünf Teile mit und findet im besten Fall bis zu fünf neue Lieblingsteile.

Anmeldung nicht erforderlich.