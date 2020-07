Während der Fahrradtour besuchen Kinder ab 8 Jahren einen Wasserparcours und essen Eis. Für den Wasserparcours ist das Schwimmabzeichen Bronze oder höher erforderlich.

Die Teilnahme am Sommerferienprogramm des Fit Point Tenever kostet 3 nach Anmeldung per Telefon, E-Mail oder direkt in der Halle des Fit Point.