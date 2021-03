Fairnetzen

Das Medienkompetenztraining richtet sich an Pädagog:innen, die mit Kindern zwischen 9 und 12 Jahren arbeiten. Es vermittelt den Teilnehmenden Methoden, mit denen sie ihre Schützlinge sensibilisieren und sie fit für eine kompetenzorientierte, kontrollierte und selbstbestimmte Mediennutzung machen können. Die eintägigen kostenlosen Fortbildungen gliedern sich in die Themenbereiche Medienkunde, Medienkritik und Mediennutzung und finden digital statt. Die Wissensvermittlung geschieht in Form von Kleingruppenarbeiten, Diskussionen, Kurzvorträgen und Reflexionen.

Anmeldeformulare können hier herunterladen werden.