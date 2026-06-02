Falternacht

Eine Sommernacht im Vahrer Feldweg – perfekt für Jugendliche ab 14 Jahren, um ins geheimnisvolle Nachtleben der Natur einzutauchen. Gemeinsam locken die Teolnehmenden Nachtfalter an, um sie zu beobachten und zu bestimmen. Und wer weiß, welche anderen nächtlichen Besucher sie noch überraschen? Am nächsten Morgen gibt es ein gemeinsames Frühstück zum Ausklang.

Bitte einen Schlafsack und eine Iso-Matte mitbringen. Übernachtet wird in der großen Jurte.

Die Übernachtung kostet 5 Euro nach Anmeldung an naju@NABU-Bremen.de