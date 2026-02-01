Familien-Bingo im Leuchtturm

Spiel, Spaß und tolle Preise warten auf euch! Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat lädt das Restaurant Leuchtturm im Olantis Erlebnisbad zu einem besonderen Familienspaß ein. Genießt ein reichhaltiges Frühstücksbuffet für Groß und Klein und fiebert gemeinsam mit Familie und Freunden beim Bingo mit – mit etwas Glück gewinnt ihr tolle Preise!

Preise: Kinder bis 12 Jahre 1 Euro pro Lebensjahr | ab 12 Jahre 16,90 Euro.

Infos und Reservierung direkt im Restaurant Leuchtturm.