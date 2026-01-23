Familienaktion im Klimagarten

Klimagarten Findorff Ahnewehrweg 12, 28215 Bremen

Der Gemeinschaftsgarten im Parzellengebiet ist längst ein beliebter Treffpunkt für Gartenprojekte im Quartier: Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen den Ort aktiv für gemeinsame Pflanz- und Ernteaktionen. Auch Kitagruppen und Schulklassen sind regelmäßig vor Ort und machen sich schlau darüber, wie aus zarten Pflänzchen und winzigen Samen knackig frischer Salat, duftende Petersilie oder zuckersüße Tomaten werden.

Bei den regelmäßigen Familienaktionen wird gemeinsam gegärtnert, und Kinder wie Erwachsene können in der Oase mitten in der Stadt die Natur erforschen und mit Harke, Schaufel und Gießkanne einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Die Teilnahme ist kostenfrei, gerne per Mail anmelden.

Info

Dies & Das, Kostenfrei
0421-37843584
