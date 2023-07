Familien-Sonntag zum Thema Umweltschutz

Am beliebten Familien-Sonntag dreht sich diesmal alles um unsere Umwelt und deren Schutz.

Wer beispielsweise Kleidung oder Spielzeug im Secondhandladen Klamöttchen kauft, schont damit nicht nur den eigenen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Gleiches gilt für die Bücher für Kinder-, Jugendliche und Erwachsene, die in der Bücherkammer auf neue Lesende warten. Als besonderes Angebot bietet das Klamöttchen Ersatzteile für Spiele an. Wem also ein Würfel oder eine bestimmte Figur fehlt, findet diese vielleicht am Familiensonntag im SOS Kinderdorf. Im Kreativraum können Kinder ab 4 Jahren gemeinsam mit Romy Hauptreif von werk.neu.stadt Samenpapier aus Eierkartons herstellen. Wer diese einpflanzt, kann sich später über schöne Blumen freuen und Insekten so zu Nahrung verhelfen. Im Familiencafé können Kinder und Erwachsene Trinkflaschen, Notizbücher oder Tragetaschen individuell bemalen. Im Bewegungsraum können sich Kinder ab 4 Jahren in Begleitung einer erwachsenen Begleitperson in der LEGO-DUPLO-Baustelle austoben und die Stadt von Morgen bauen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Angebot ist kostenfrei.

Kontakt: KiDoZ-Büro, Telefon 04215971231 oder E-Mail: Kidoz@sos-kinderdorf.de