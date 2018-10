Wenn Kinder in die Pubertät kommen, häufen sich Familien- und Schulkonflikte. Wie können Eltern damit so umgehen, dass unnötiger Stress vermieden und die Entwicklung der Kinder gefördert wird? In diesem Vortrag geht es um die Veränderungen in der Denk- und Wahrnehmungsweise der Kinder in dieser Phase und um die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Familien- und Schulalltag.

Um Anmeldung unter 0421/ 69665600 wird gebeten.