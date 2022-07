Familienberatung

Wo Menschen zusammenleben kommt es zu Konflikten. Gerade im familiären Umfeld sind Spannungen normal. Doch egal ob bei einem kleinen Streit oder bei langfristigen Differenzen: Es kann gut tun und helfen, darüber zu sprechen.

Der Martinsclub bietet in Syke professionelle pädagogische Beratungen rund um familiäre Fragen und Probleme aller Art an. Hierbei können jegliche Themen aus dem Familienalltag angesprochen werden, etwa Fragen zur Erziehung und generell zum Zusammenleben mit Kindern und Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigung. Das Beratungsangebot richtet sich dabei sowohl an Eltern, Jugendliche, junge Erwachsene und weitere Familienangehörige, aber auch an Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte, die mit diesem Thema beruflich zu tun haben. Alle Gespräche und Beratungen sind kostenfrei und erfolgen anonym.

Die Beratung findet jeden Dienstag von 9 bis 11 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr statt. Zudem sind weitere Gesprächstermine nach Absprache möglich.

Wer das Beratungsangebot in Anspruch nehmen möchte, wird gebeten, sich bei Anke Deiterding, unter 0171-9129110 oder an a.deiterding@martinsclub.de anzumelden.

Inklusion und Jugendhilfe in Syke

Der Martinsclub Bremen e. V. bietet ein breites Leistungsspektrum im Bereich Inklusion sowie in der Behinderten- und Jugendhilfe an. In Syke ist der Verein mit einem Quartierszentrum vertreten. Seit diesem Frühjahr setzt der Martinsclub in Kooperation mit zwei weiteren sozialen Trägervereinen Aufträge in der ambulanten Familienhilfe im Landkreis Diepholz um. Informationen zu den Aktivitäten des Martinsclub in Syke erteilt Regionalleiterin Helene Wolf per E-Mail unter syke@martinsclub.de oder telefonisch unter 04242-9679713.