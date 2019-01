Woran man familienbewusste Arbeitgeber erkennt

Im kostenlosen Seminar für Berufsrückkehrer erfahren die Teilnehmer, wie man den passenden Arbeitgeber findet, um Familie und Beruf bestmöglich zu vereinbaren.

Die Teilnahme ist kostenlos. Wegen der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung erforderlich bei: Jana Latzel, Tel. 0421 178 1107, oder per Mail: jana.latzel2@arbeitsagentur.de

In Stellenanzeigen tauchen immer mehr Siegel auf, die Unternehmen für ihr Familienbewusstsein oder als Top Arbeitgeber auszeichnen. Auch in ihren Broschüren und im Internet schmücken sich Unternehmen gerne damit, familienfreundlich zu sein. Aber wie familienbewusst sind diese Arbeitgeber wirklich? Kann man allem glauben, was da steht? Wie sieht es mit den Aussagen auf Bewertungsportalen wie kununu und Co. aus? Sind diese aussagekräftig? Und was ist mit den Sozialen Netzwerken? Die Möglichkeiten, sich über ein Unternehmen zu informieren, sind scheinbar unbegrenzt.

Durch das Seminar führt Nicole Beste-Fopma vom LOB – Das Magazin für berufstätige Mütter und Väter.