Familiencafé

Heute Nachmittag können im Sonntagscafé nicht nur wie gewohnt nach Herzenslust selbst gebackene Kuchen und Torten geschlemmt werden – diesmal bieten Mitarbeiterinnen der Kinderkrippe Löffelchen auch ein Unterhaltungsangebot für die kleinen Gäste.

Hier können Familien in einem gemütlichen Rahmen zusammen mit anderen Familien und einem leckeren Stück Torte den Nachmittag verbringen, in entspannter Atmosphäre plaudern, nette Menschen kennenlernen oder einfach die Seele baumeln lassen. Die ehrenamtlichen Helfer:innen sorgen für das leibliche Wohl und finden auch immer Zeit für einen „kleinen Plausch“ oder informieren über die zahlreichen Aktivitäten, Hobbygruppen und Lernangebote der Begegnungsstätte im Herzen Brinkums.

Auch wer sich für ehrenamtliche Mitarbeit im Haus interessiert, z.B. als Hobby-Handwerker, Gärtner oder im Service findet hier erste Ansprechpartner. Das Sonntagscafé findet immer am 1. Sonntag im Monat statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.