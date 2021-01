Familienchaos - all inclusive

Sönkes geiziger Vater Rudolf erhielt von seinem Chef das Angebot zu einem Steuerkongress nach Griechenland zu fahren und die gesamte Familie darf mitkommen. Endlich muss der 12-Jährige mal nicht die Sommerferien im Wohnwagen in der Mückenbucht verbringen. Vor seiner Abreise hat sich Sönke vorsorglich von seiner Freundin getrennt, weil er auf einen Urlaubsflirt aus ist.

Im Flugzeug begegnet er der schönen Edda, die sich aber nicht für ihn interessiert und zudem ist ihre Mutter die Lebensgefährtin seines Schwimmlehrers. Um dem Schwimmunterricht zu entgehen hat Sönke diesem vor den Ferien ein gebrochenes Bein vorgegaukelt.

Seiner angehimmelten Edda näher zu kommen, wird zusätzlich durch die Tatsache erschwert, dass sein Vater von der Familie verlangt, an so vielen Aktivitäten teilzunehmen, wie möglich. Weil Sönke in seinem Vorhaben nicht weiterkommt, bittet er Aphrodite, die Göttin der Liebe, um Hilfe. Als Preis soll er einen Tag lang schweigen, was angesichts seiner eigenwilligen Familie nicht einfach ist und schon nimmt das sommerliche Chaos seinen Lauf.

S 2012, Regie: Hannes Holm, mit: William Ringström (Sönke), Morgan Alling (Vater Rudolf), Feline Andersson (Edda), 90 Min.