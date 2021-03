Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen in der SPD Bremerhaven hat Bremerhavener Kinder in Form eines Malwettbewerbs gefragt, was eine familienfreundliche Innenstadt braucht. In einer Online-Gesprächsrunde anlässlich des Internationalen Frauentags haben die Bürger:innen die Möglichkeit die Ergebnisse des Wettbewerbs mit dem Team der Arbeitsgemeinschaft und der Citymanagerin der City Skipper Bremerhaven, Claudia Bitti, zu diskutieren.

Das Angebot ist kostenlos. Anmeldungen werden per E-Mail oder online entgegengenommen.