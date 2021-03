Familiengottesdienst im Dom

Weil Gemeindetreffen im St. Petri Dom in Bremen wegen des Lockdowns nicht möglich sind, zeigen Pastor Schneider, eine Musikpädagogin, die Organistin und viele weitere Gemeindemitglieder ihre sonntäglichen Familiengottesdienste jetzt bei Youtube. An jedem zweiten Sonntag im Monat wird nachmittags ein neuer, rund einstündiger Gottesdienst für Kinder und Eltern hochgeladen, in dem gesungen, musiziert, erzählt und gemeinsam gebastelt wird.

Hier geht es direkt zum Youtube-Kanal der St. Petri Domgemeinde.