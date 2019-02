Die Kirchengemeinden St. Johannis Arbergen und St. Nikolai Mahndorf veranstalten gemeinsam einen Familiengottesdienst. Des Weiteren präsentieren die Kinderchöre St. Johannis und St. Nikolai kostümiert ihr neues Stück "Gerempel im Tempel", das von einer kleinen Band begleitet wird:

Jesus kommt mit seinen Jüngern zum Fest nach Jerusalem. Der dortige Tempel wird von Händlern und Kaufleuten in Beschlag genommen, die nur an ihr Geld und gute Geschäfte denken, aber nicht an Gott. Da packt Jesus die Wut und er verjagt die Händler.