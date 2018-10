× Erweitern Findus zieht um

Seit Findus eine neue Matratze hat, hüpft er den lieben langen Tag auf ihr herum. Denn Hüpfen macht das Leben schöner! Da er dies jedoch auch nachts tut, ist Pettersson bald ziemlich genervt. Um wieder seine Ruhe zu haben, baut er dem Kater ein eigenes Spiel- und Hüpfhaus nebenan im Garten. Findus ist von seinem neuen Haus so begeistert, dass er kurzerhand gleich ganz umzieht. Außerdem findet er, dass er ja nun auch schon groß genug ist, um alleine zu wohnen. So hatte sich das Pettersson allerdings nicht vorgestellt! Ohne seinen kleinen fröhlichen Gefährten ist es nun viel zu ruhig im Haus. Als Findus merkt, wie traurig Pettersson auf einmal ist, muss er sich dringend etwas einfallen lassen, um seinen alten Freund wieder aufzumuntern. Die dritte Realverfilmung der berühmten Kinderbücher von Sven Nordquist um Pettersson und den kleinen Kater Findus, der sich in diesem lustigen Abenteuer bereits groß genug fühlt, um auf eigenen Füßen zu stehen.

D 2018, Regie: Ali Samadi Ahadi, mit Stefan Kurt, Marianne Sägebrecht, Max Herbrechter, 82 Min., ab 5 Jahren

Eintritt: Erwachsene 6, Kinder 3 Euro