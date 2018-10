Familienkonzert #1

Yoel Gamzou dirigiert E. W. Korngolds "Viel Lärm um Nichts" und moderiert gemeinsam mit Simon Zigah. Für Kinder ab 4 Jahren und ihre Eltern.

Das Besondere der neuen Familienkonzerte: Die Kinder und deren Begleitung werden mitten unter den Bremer Philharmonikern auf der großen Bühne des Theater am Goetheplatz sitzen. Zwischendurch darf auch immer mal wieder der Platz gewechselt werden: mal direkt neben der Flöte sitzen, danach neben den lauten Pauken und dann direkt vor dem Dirigenten.

Für den Generalmusikdirektor Yoel Gamzou sind Familienkonzerte eine Herzensangelegenheit. Er hat zwei neue Formate entwickelt, bei denen er selber am Pult stehen wird. Die Konzerte widmen sich einem Werk. In der ersten Ausgabe steht Erich Wolfgang Korngolds Suite Viel Lärm um nichts auf dem Programm. Es geht um Werk, Komponist und Geschichte, aber viel wesentlicher ist „das direkte sinnliche Erlebnis“, so Yoel Gamzou, der sich auf sein neues Publikum freut, aber durchaus Respekt vor ihm hat: „Kinder und Jugendliche sind die kritischsten ZuschauerInnen überhaupt.“