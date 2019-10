Familienkonzert: Orchester-Olympiade

Die Instrumente des Philharmonischen Orchester Bremerhaven treten in einem sportlichen Wettkampf gegeneinander an. Es gilt herauszufinden, welches von ihnen am höchsten, welches am lautesten oder am schnellsten von allen spielen kann. Wer wird in den spannenden Wettkämpfen die Nase vorn haben? Mit der Orchester-Olympiade hat der bekannte Schweizer Dirigent Matthias Bamert ein informatives wie unterhaltsames und lustiges Werk geschrieben, das jedem Instrument und jeder Instrumentengruppe im Orchester die Möglichkeit gibt, sich solistisch zu präsentieren. Denn schließlich können Kontrabässe viel höher spielen als man es vermutet und die Tuba ist nicht nur der behäbige Opa des Orchesters, sondern ein Meister im Sprint, wenn es darauf ankommt… Auf die Plätze - fertig - Los!

Tickets sind ab 9,10 Euro zu haben.