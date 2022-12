Young Person's Guide to the Orchestra

Die Overtüre aus der Oper "Der Barbier von Sevilla" von Gioachino Rossini und Benjamin Brittens "The young person's guide to the opera" versetzt das Landesjugendorchester Bremen das Publikum musikalisch in eine verrückte Liebesgeschichte mit Mummenschanz. Ein Erlebnis sowohl für traditionelle als auch für junge Konzerthörer!

Geeignet für Kinder ab 6 Jahren, Tickets kosten 12 Euro.