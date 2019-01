Familienkonzert: Franz Schubert

Als Franz Schubert im Alter von nur 31 Jahren in Wien starb, hinterließ er nicht nur viele Meisterwerke, sondern auch einige ziemlich erstaunliche persönliche Gegenstände, die sein Bruder Ferdinand alle in einen Koffer packte und in den Keller stellte. Hätte nicht Robert Schumann ein paar Jahre später die fast vergessenen Noten in einer Schublade entdeckt und hätte sich nicht Professor Florestan auf die Suche nach dem Koffer gemacht – Schubert wäre völlig in Vergessenheit versunken! Nun aber, wenn der Professor und der Maestro den Koffer im Konzert endlich auspacken, wird auch klar, warum am Brunnen vor dem Tore ein Lindenbaum steht, warum der Erlkönig so zum Fürchten war und ob die schöne Müllerin eigentlich Menuett tanzen konnte. Und vielleicht taucht dann ja auch endlich die Nickelbrille wieder auf, nach der Schubert so lange vergeblich gesucht hatte. Ein Familienkonzert für Familien mit Kinder ab 8 Jahren. Tickets erhältlich unter http://tickets.staatstheater.de, der Eintritt beträgt 10 Euro.