Familienleben mit Kleinkindern

Familien mit Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 13 Jahren beschäftigen sich in der Bildungszeit des Evangelischen Bildungswerks Bremen mit den kindlichen Entwicklungsphasen. Sie üben gemeinsam Verhaltensweisen, die jedem Familienmitglied zeigen können, wie wichtig es ist und dass es geliebt wird.

Bildungszeit? Alle Arbeitnehmer:innen in Bremen haben in einem Zeitraum von zwei Jahren einen gesetzlichen Anspruch auf zehn Tage Bildungszeit - Zeit auf Bildung. Manche Bildungszeiten werden als Bildungsurlaub in Niedersachsen anerkannt. Weitere Auskunft erteilt das Evangelische Bildungswerk Bremen.

Die Bildungszeit in Wernigerode findet vom 8. bis zum 12. April statt und kostet regulär 400 Euro (Kinder 80 Euro) inklusive Unterkunft und Verpflegung. Um eine Anmeldung per Telefon, E-Mail oder online wird gebeten.