× Erweitern © Charline Alcantara Familienleben, Ausstellung

"Ein illustrierter Erfahrungsbericht" lautet der hintersinnige Untertitel der Ausstellung der Bremer Künstlerin und Illustratorin Charline Alcantara.

Ihr flink gezeichneten Aquarell-Illustrationen über Gelüste, Stimmungsschwankungen, seltsame Reaktionen der Mitmenschen und das Immer-runder-werden berühren, erheitern und wecken manche Erinnerung bei anderen Eltern. Auch in den Werken aus der Zeit mit Baby und Kleinkind stecken viel Herz und Humor: schlaflose Nächte, die ersten Worte und unbeholfenen Schritte des kleinen Kindes und all das Chaos, das es in unser Leben bringt.

Aus ihren Bildern ist 2019 ihr Herzensprojekt, das Buch „39 Wahnsinns Wochen“ im Verlag Edition Riedenburg, entstanden, gefolgt von einem Schwangerschafts-Tagebuch und einem Mitmachbuch zum Thema Geschwister.

Einer Auswahl ihrer Zeichnungen widmet sich diese unterhaltsame Ausstellung, die bis zum 2. April 2024 immer Mo 9 bis 16.30, Di & Do 9 - 18, Mi & Fr 9 bis 13 Uhr in der Sparkassenfiliale in Blumenthal zu sehen ist.