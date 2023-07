Familienpicknick

Zum Picknick bringen alle mit, was sie gerne essen und trinken möchten. Das SOS Kinderdorf sorgt für

Spielsachen und so verbringen alle gemeinsam eine schöne Zeit in den Neustadtswallanlagen. Ihr erkennt den Treffpunkt an der KiDoZ on Tour Fahne. Bitte die Kinder im Vorfeld eincremen und auch bei der Kleidung auf einen Sonnenschutz achten.

Das Angebot ist kostenfrei. Bitte eine Decke, etwas zu Essen und zu Trinken mitbringen.

Ansprechpartner ist das KiDoZ-Büro, Fragen an 0421 5971231