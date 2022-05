Familienporträt

Das wertvollste, das jeder besitzt, ist die eigene Überzeugung. Aber was denken Kinder? Was sind für sie aus ihrer Sicht Eltern und Familie? Erwachsene haben bereits vergessen, was Kinder zu diesem Thema denken und fühlen. Aber das höchste Gut in einer Familie ist das Verständnis, trotz unterschiedlicher Weltanschauungen.

Alle Geschichten im Stück sind eigene Gedanken der Kinder. Das Stück für Zuschauer:innen ab 6 Jahren gibt Erwachsenen die Möglichkeit, einmal mit den Augen der Kinder auf die Bedeutung der Familie zu schauen und zu erkennen, was sie damit verbinden. Frei von Regeln, Gesetzen oder Diskussionen und nur durch die Sprache des Theaters.

Tickets für 15 Euro gibt es an der Abendkasse sowie auf theater11.de.