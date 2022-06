× Erweitern © Theater 11 Familienporträt

Alle Geschichten in der neuen Inszenierung beruhen auf den Gedanken der aufführenden Kinder, so dass Erwachsene seltene Einblicke in die Sicht der Kinder auf ihre Familie erhalten.

Das wertvollste, das jeder besitzt, ist die eigene Überzeugung. Aber was denken Kinder? Was sind für sie aus ihrer Sicht Eltern und Familie? Erwachsene haben bereits vergessen, was Kinder zu diesem Thema denken und fühlen. Aber das höchste Gut in einer Familie ist das Verständnis, trotz unterschiedlicher Weltanschauungen.

Regie führt Intendantin Kira Petrov, den choreografischen Teil übernimmt Natalie Baron. „Familienleben“ gibt Erwachsenen die Möglichkeit, einmal mit den Augen der Kinder auf die Bedeutung der Familie zu schauen und zu erkennen, was sie damit verbinden. Frei von Regeln, Gesetzen oder Diskussionen und nur durch die Sprache des Theaters.

Das Stück ist geeignet für Kinder ab 6 Jahre. Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es auf www.theater11.de und an der Abendkasse.