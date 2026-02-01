Mitmach-Familiensamstag

× Erweitern © Martinsclub Lego Action am Samstag

Beim Familiensamstag erwartet große und kleine Besucher:innen ein abwechslungsreiches Mitmachangebot. Kinder können mit jeder Menge Lego kreativ werden und nach Herzenslust bauen und spielen – begleitet von pädagogischer Anleitung.

Parallel lädt eine Kleidertauschbörse dazu ein, gut erhaltene Kleidung weiterzugeben oder neue Lieblingsstücke zu entdecken, ganz unkompliziert und ohne Geld.

Wer defekte Alltagsgegenstände oder ein reparaturbedürftiges Fahrrad hat, kann diese im Reparaturcafé gemeinsam mit erfahrenen Helfer:innen wieder in Schuss bringen und dabei selbst aktiv werden.

Ein offenes, nachhaltiges Angebot für die ganze Familie, das zum Ausprobieren, Tauschen und Reparieren einlädt.