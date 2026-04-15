Familiensauna XXL

× Erweitern © Thomas Weber Familiensauna, OLantis

Wenn sich die SaunaWelt im Oldenburger Erlebnisbad in ein kleines Wunderland verwandelt, steht ein ganz besonderer Familientag bevor. Unter dem Motto „Wunderwelten“ tauchen Eltern und Kinder gemeinsam in fantasievolle Aufgüsse ein, die bekannte Zauberwelten lebendig werden lassen. Dazu gibt’s ein liebevoll gestaltetes Rahmenprogramm: Popcorn naschen, Seifenblasen durch die Luft tanzen lassen oder in der Mini-Disco lostanzen – Langeweile hat hier Hausverbot. Wer es etwas ruhiger mag, zieht sich in die Spiel- und Leseecke zurück und genießt eine kleine Auszeit.

Auch in der WellnessWelt warten Highlights, die den Tag perfekt abrunden (bitte vorab buchen): Bei den Eltern-Kind-Massagen im Ruheraum Stadtgarten könnt ihr gemeinsam entspannen, während die sprudelnden Blubberbäder die Kleinen begeistern. Extras wie duftende Badebomben für die Fußbäder machen das Verwöhnprogramm komplett.

Tickets gibt es am Veranstaltungstag an den Saunakassen im 1. Obergeschoss. Wichtig: In der Zeit von 9 bis 14 Uhr ist der Zutritt exklusiv Familien mit Familienkarte vorbehalten.

Bitte vorab buchen:

Eltern-Kind-Massagen im Ruheraum Stadtgarten – 15 Min. für 20 Euro

Blubberbäder in der Spa-Badewanne der WellnessWelt – 25 Min. für 39 Euro

Badebomben für die Fußbäder – 4,50 Euro/Stück

Familientickets (26 bzw 40 Euro) gibt es am 9. Mai an den Saunakassen im 1. OG.

Die reguläre Familiensauna findet immer am 2. Samstag im Monat statt.