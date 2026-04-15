× Erweitern © Thomas Weber Familiensauna OLantis

Wenn Kinderlachen durch die SaunaWelt klingt und aus ruhiger Entspannung ein lebendiges Familienerlebnis wird, ist wieder Familiensauna-Zeit im OLantis. Nach dem Relaunch kehrt das beliebte Angebot regelmäßig zurück und bringt einmal im Monat frischen Schwung in die Eventsauna: Immer am zweiten Samstag gehört die Sauna bis 14 Uhr ganz den Familien, wobei Aufgüsse und Programm für Kinder von etwa. 3 bis 10 Jahren geeignet sind.

Auch andere Gäste sind willkommen, sollten sich an diesem Tag jedoch auf eine besonders lebendige und familienfreundliche Atmosphäre einstellen.

Das Programm startet um 10 Uhr mit einem gemeinsamen Treffen im Raum Kramermarkt im Obergeschoss, bei dem auch Tipps zum kindgerechten Saunieren gegeben werden. Um 10:30 Uhr folgt ein ruhiger Teeaufguss in der Eventsauna, bei dem die Kinder die Wärme entspannt genießen können und im Anschluss eine kleine süße Überraschung erhalten. Um 11:30 Uhr wird es beim „Remmi-Demmi“-Aufguss etwas lebhafter, denn hier sorgen Musik, Bewegung und Wassereis für gute Laune. Um 12:30 Uhr lädt die Vorlesezeit im Vorlesezelt im Raum Kramermarkt zu einer entspannten Pause ein, bevor um 13:00 und 13:30 Uhr im Dampfbad die Honig-Ausgabe stattfindet, bei der sich Familien gegenseitig einreiben und ein besonderes gemeinsames Erlebnis genießen.

Die Aufgüsse in der Eventsauna sind dabei speziell auf Kinder im Alter von etwa 3 bis 10 Jahren abgestimmt und finden bei einer Temperatur von 65 bis 70 Grad Celsius sowie einer Luftfeuchtigkeit von etwa 10 Prozent in einem trocken-heißen Klima statt. Jeder Aufguss dauert zwei Runden von rund sieben Minuten.

Wichtig ist, dass alle Kinder stets von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden, da keine Kinderbetreuung angeboten wird. Außerdem ist das Angebot nicht für Kindergeburtstage geeignet, da der Fokus auf einem gemeinsamen Familienerlebnis im Saunabereich liegt.

Der Familientarif ist von 9 bis 11 Uhr buchbar: "Mini" kostet 26 Euro und gilt für einen Erwachsenen mit einem Kind, "Maxi" für 40 Euro gilt für 1 bis 2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder (maximal fünf Personen).

Buchbar online und an der Tageskasse.