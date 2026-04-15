Familienspaß am Vatertag

Während anderswo der Vatertag klassisch gefeiert wird, wird es im Oldenburger Erlebnisbad bunt, laut und richtig familienfreundlich: An Himmelfahrt verwandelt sich das Restaurant Leuchtturm samt großer Terrasse in eine Spiel- und Erlebniswelt für kleine und große Gäste. Hüpfburg, Kinderschminken, Kinder-Disco, Vorlesezeit und Bällebad sorgen dafür, dass hier niemand stillsitzen muss – und selbst bei schlechtem Wetter geht das Programm im Reha-Raum weiter. Dazwischen locken Snacks, Popcorn, Churros und Waffeln aus dem Foodtruck sowie eine eigene Kinderkarte.

Wer den Tag entspannt starten möchte, kommt schon zum Familienfrühstück mit BINGO ins Restaurant im Leuchtturm: Zwischen 9 und 11 Uhr wird geschlemmt, gespielt und mit etwas Glück auch gewonnen.

Familientickets fürs Bad kosten ab 14 Euro.