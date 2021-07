× Erweitern © Dennis Dirksen Sommer in Lesmona, Familientag mit Deniz und Ove

In diesem Jahr heißt es vom 16. bis 18. Juli "Ein Hauch von Sommer in Lesmona" in Knoops Park. Der letzte Veranstaltungstag ist besonders für Kinder und Eltern spannend: Am Familiensonntag gibt es ab 11 und ab 15 Uhr Kinderkonzerte und dazwischen Stelzen-Kunst, Jonglage, Artistik und mehr.

Ove und Deniz erobern um 11 und um 15 Uhr die Bühne und präsentieren Songs aus dem Kindermusiksampler „Unter meinem Bett“, freuen: Zusammen mit ihrer Band sorgen die beiden Musiker mit lässigen Songs über Orte wie das „Bällebad“, Menschen wie „Klettverschluss-Hauke“ oder über die Liebe zum Keks in das „Krümelkind“ für ausgelassenen Familienspaß. Mitgrooven, Picknicken und Krümeln ist ausdrücklich erlaubt!

Im Rahmenprogramm sind neben Akrobaten und Jongleuren unter anderem die traumhaften und farbenfrohen Schmetterlingswesen von Stelzen-Art zu erleben, die in luftiger Höhe durch den Park wandeln und mit Sicherheit unvergessliche Eindrücke hinterlassen.

Der Eintritt für die Familienkonzerte kostet 12 Euro im VVK für Erwachsene, bis zu vier Kinder bis 14 Jahre sind pro Karte frei. Tickets für den musikalischen Familiensonntag im Grünen können telefonisch oder online bei Kammerphilharmonie Bremen reserviert werden.