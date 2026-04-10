Familientag im Dom

× Erweitern © Rita Stumper/Dom-Archiv St. Petri Dom

Unter den wuchtigen Gewölben des Bremer St. Petri Doms wartet ein Abenteuer, das die Augen von kleinen und großen Entdecker:innen zum Leuchten bringt. Wo sonst ehrfurchtsvolle Stille herrscht, dürfen Familien diesmal auf Spurensuche gehen.

Das Highlight liegt tief unter dem Altarraum: die Ostkrypta. Sie ist der älteste erhaltene Raum Bremens, dessen Fundamente bis ins 11. Jahrhundert zurückreichen. Wenn zwischen 13 und 15 Uhr das Licht ausgeht, verwandelt sich die romanische Säulenhalle in ein geheimnisvolles Labyrinth. Nur im Schein der eigenen Taschenlampe lassen sich die jahrhundertealten Steinmetzarbeiten, verborgenen Reliktnischen und sagenumwobenen Gestalten an den Kapitellen aufspüren. Wer genau hinsieht, entdeckt an den Säulen sogar Fabelwesen und mittelalterliche Symbole, die im Dunkeln eine ganz eigene Geschichte erzählen.

Wer lieber hoch hinaus will, tauscht die Taschenlampe gegen ein gutes Paar Turnschuhe: Um 14, 16 und 17 Uhr öffnen sich die sonst verschlossenen Türen zu den mächtigen Glocken im Nordturm. Nach dem Aufstieg vorbei am historischen Uhrwerk belohnt der Turm mit dem Blick auf das tonnenschwere Geläut, dessen älteste Glocken schon seit Jahrhunderten über die Dächer der Hansestadt klingen.

Da die Plätze für den luftigen Ausflug begehrt und begrenzt sind, lohnt sich frühes Kommen: Die Teilnahmelisten liegen ab 13 Uhr im Eingangsbereich des Doms aus.

Packt die Taschenlampen ein und erlebt Bremens bekanntestes Wahrzeichen aus völlig neuen Perspektiven – mal dämmrig-geheimnisvoll am Boden, mal beeindruckend hoch oben im Turm.