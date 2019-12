× Erweitern © Freilichtmuseum am Kiekeberg Feuer und Licht

Bei dieser besonderen Gelebte-Geschichte-Veranstaltung erleben Familien die dunkle Jahreszeit so, wie in die Menschen in früheren Zeiten. Besonders im Jahr 1804 bestimmte das natürliche Tageslicht noch den Tagesablauf. Einhundert Jahre später gab es zwar bereits Elektrizität, jedoch war diese für eine einfache Fischers- und Handwerkerfamilie noch unerschwinglich. In der Nachkriegszeit war der Strom bereits weit verbreitet. In den ersten Jahren nach dem Kriegsende war er jedoch sehr streng rationiert und es gab nicht immer elektrisches Licht.

Der Eintritt für Kinder ist frei, Erwachsene zahlen 9 Euro.