Klima-Familientag

Eine Mitmachausstellung, ein Glücksrad, Rätsel, Spiele und jede Menge Popcorn – beim Familientag im Klima Bau Zentrum ist für jedes Alter was dabei.

Kinder ab 8 Jahren können sich vorab mit einem Elternteil zum Solarhausbau anmelden. Während die Kinder im Workshop sind, mit Kapla-Steinen die Stadt von morgen bauen, die Mitmachstationen erkunden, malen oder Rätsel lösen, haben Eltern die Gelegenheit, das Klima Bau Zentrum kennenzulernen und sich von den Expert:innen beraten zu lassen: Wie spare ich Energie- und Heizkosten? Lohnt sich Stecker-PV an meinem Balkon? Wie wird mein Haus fit für die Zukunft? Das Angebot richtet sich sowohl an Mieter*innen als auch an Eigentümer*innen.

Neben Getränken und Gebäck wird es regelmäßige Führungen durch den Ausstellungsbereich geben.

Profi-Tipp: Kinder und Eltern können jeweils einen aussortierten Gegenstand mitbringen und gegen etwas Anderes im Tauschregal eintauschen.

Eintritt frei.