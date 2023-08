Großmäulige Seemonster, bunte Fischschwärme, wilde Piratenhorden, Meerjungfrauen und Koggen auf wogenden Wellen entspringen dem Zeichenstift der Künstlerin Anke Bär am Familientag im Deutschen Schifffahrtsmuseum. Am Sonntag, 22. Oktober, dreht sich alles um Geschichtliches, Fantastisches und Spielerisches zu Handel und Hanse im Hochmittelalter und der frühen Neuzeit. So können kleine und große Museumsgäste der Künstlerin beim Zeichnen über die Schulter schauen, historische Wollverarbeitung kennenlernen und mit gewandeten Personen über das Leben von früher sprechen sowie in Brettspielen mehr über die Vereinigung „Hanse“ erfahren. Uwe Lührs vom Bremerhavener Laden „Der Spielespaß“ hat maritime Gesellschaftsspiele im Gepäck, die er erklärt und mit Gästen ausprobiert. Das DSM lädt alle ein, an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr die Kogge-Halle zu entdecken und bei den unterschiedlichen Familien-Aktionen mitzumachen.