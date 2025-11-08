Familienvorbereitungskurs für werdende Eltern

Der Übergang vom Paar ohne Kinder zur Familie gehört zu den größten Veränderungen im Leben. Bindungs- und Hirnforschung bestätigen, dass die Monate vor der Geburt und die ersten Lebensjahre die prägendsten Phasen im Leben eines Menschen sind.

In den Workshops des St. Joseph-Stift werden Elternpaare und alleinerziehende Eltern in dieser besonders wichtigen Zeit begleitet. Wissensvermittlung und persönlicher Austausch ergänzen sich dabei. Sie sollen dazu beitragen, Paarbeziehungen und Eltern-Kind-Beziehungen so zu gestalten, dass sie langfristig lebendig und stabil bleiben.

Die Workshops finden an 2 Samstagen von 9 bis 14 Uhr statt und bilden eine Einheit. Jeder Workshop wird gemeinsam von einer Frau und einem Mann geleitet. Die Kursleiter:innen kommen aus den Kindermedizin, Psychologie und Pädagogik.

Offen sind die Workshops auch für Paare, die bereits Eltern sind und Interesse an den Inhalten der Workshops haben.

Die nächsten Termine sind am 8. und 22. November. Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro pro Paar.

Die Anmeldung kann telefonisch und per E-Mail erfolgen.