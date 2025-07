Von Edelmännern und Räubermädchen

× Erweitern © Marcus Wehner Familienwochenende im Ith

Im September begeben sich abenteuerlustige Eltern und ihre Kinder ab 10 Jahren ein Familienwochenende lang in die Felsregion Brunkense und erkunden das Höhlenversteck von Lippold von Rössingen, der der Legende nach als Räuber das Leine- und Glental terrorisierte. Wer sich in die dortigen Felsen und umliegenden Wälder begibt, ist auch mit der Lippoldschen Legende konfrontiert. Im Verlauf des gemeinsamen Abenteuers machen sich die Teilnehmenden Gedanken, was am Räuberleben lockt und wo die Moral ihm Grenzen setzt. In kleinen Seilschaften entdecken sie die gewieften Fertigkeiten eines Räubers, der am Felsen trittfest sein muss, und erleben, wie die ausgebuffte Beobachtungsgabe eines Abenteurers die versteckten Schönheiten der Natur entdecken kann.

Im Naturfreundehaus Schlehberghütte schlagen die Entdecker:innen ihr Lager auf. Dort stehen vier Zimmer mit dreizehn Betten oder Schlafgelegenheiten auf dem Zeltplatz zur Verfügung.

× Erweitern © Naturfreunde Ahlfeld Naturfreundehaus Schlehberghütte

Das Abenteuerwochenende wird von der Ev. Mirjam Gemeinde Bremen organisiert und findet vom 5. bis zum 7. September statt.

Am 18. August findet um 17:30 im Gemeindehaus in der Elisabethstr. 17/18 ein Infoabend statt. Dort werden alle Einzelheiten rund um das Wochenende besprochen.

Weitere Informationen gibt es bei Pastorin Sophia Fürst.

Kosten: Kinder 35 Euro, Erwachsene 75 Euro