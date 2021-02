Familienzeit: Gipsfiguren

Kinder ab 4 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen verbringen eine nette kreative Stunde, in der die Kunstvermittler:in vom Kinderkunsthaus ihnen per Zoom zeigt, wie sie eine Gipsfigur kreieren können.

Die Teilnehmenden erhalten im Voraus ein Materialpaket nach Hause. Weiterhin sollten folgende Utensilien am Arbeitsplatz bereit liegen:

Wassereimer

Pinsel

Unterlage

Wasser-/Aquarellfarbe

Lappen für nasse Pinsel

Schere evtl. kleiner Seitenschneider

Hammer

Der Workshop findet wahlweise von 13:30 bis 14:30 Uhr und von 15:30 bis 16:30 statt. Die Teilnahme kostet 25 Euro inklusive Material nach Anmeldung.