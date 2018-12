Familienzeit in Huchting

Das Mütter- und Familienzentrum lädt wieder alle Familien zu ihrer Familienzeit ein. Jung und Alt, Frau und Mann, alle die Lust haben, mit anderen Kindern, Eltern, Omas und Opas etwas zu erleben sind herzlich eingeladen! An jedem ersten Sonntag stürzen sich die Teilnehmer in aufregende Abenteuer, erkunden den Stadtteil und entdecken spannende Möglichkeiten für tolle Freizeitaktivitäten. Diesmal steht die bekannte "Grünkohltour" auf dem Plan. Die Teilnehmer starten mit einem Spaziergang am Mütter- und Familienzentrum. Im Anschluß gibt es dann ein gemeinsames Kohlessen.

Der Eintritt kostet für Kinder 1 Euro und für Erwachsene 1,50 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-83009241.