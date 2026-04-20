× Erweitern © Lankenauer Höft FamilyDay, Lankenauer Höft

Am Vatertag lädt das Lankenauer Höft zu einem Familientag am Strand auf dem Außengelände ein. Auf dem Eventgelände in Woltmershausen wird an diesem Tag ein alternatives Vatertagsprogramm für die ganze Familie geboten.

Es gibt ein ausgewählte Aktivitäten, bei denen sich Kinder kreativ und körperlich austoben können:

zwei Hüpfburgen (12 bis 21 Uhr)

Kinderschminken (16 bis 18 Uhr)

eine große Malstation (12 bis 19 Uhr)

Weiterhin wird ein Ballonkünstler von 15 bis 18 Uhr mit seinen Ballonkunstwerken für staunende Gesichter sorgen und als besonderes Highlight gibt es ein Kinderkarussell.

Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Bars und Food-Stände mit erfrischenden Getränken und leckeren Snacks.

Es wird darum gebeten, keine eigenen Speisen und Getränke mitzubringen.

Der Eintritt zum Family Day ist frei.